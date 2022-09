La serie “Il Signore degli Anelli” è già da record: ma quanto è costata? (Di martedì 6 settembre 2022) A pochissimi giorni dal debutto, è già entrata nella storia. La serie “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”, approdata su Amazon Prime Video il 2 settembre, in appena 24 ore è stata vista da qualcosa come 25 milioni di spettatori in tutto il mondo: un record assoluto, non era mai accaduto. Un esordio da incorniciare per i creatori della serie tv legata al celebre film e al libro cult di Tolkien. Quando la serie Amazon è stata originariamente annunciata, si presumeva che sarebbe stata una rivisitazione della trilogia dei libri, proprio come i film. Ma poi, a marzo, è stato confermato che la serie sarebbe stata effettivamente una serie prequel. Mentre Amazon ha fatto incetta di Emmy Awards con ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 settembre 2022) A pochissimi giorni dal debutto, è già entrata nella storia. La“Il: Glidel Potere”, approdata su Amazon Prime Video il 2 settembre, in appena 24 ore è stata vista da qualcosa come 25 milioni di spettatori in tutto il mondo: unassoluto, non era mai accaduto. Un esordio da incorniciare per i creatori dellatv legata al celebre film e al libro cult di Tolkien. Quando laAmazon è stata originariamente annunciata, si presumeva che sarebbe stata una rivisitazione della trilogia dei libri, proprio come i film. Ma poi, a marzo, è stato confermato che lasarebbe stata effettivamente unaprequel. Mentre Amazon ha fatto incetta di Emmy Awards con ...

