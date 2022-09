La Russia contro l'Italia: 'Il vostro piano energetico scritto da Ue e Usa, finirete male' (Di martedì 6 settembre 2022) - Replica da Bruxelles la von der Leyen: sono parole folli, noi agiamo tutti insieme. Prezzo del gas in lieve calo in attesa della riunione di venerdì in sede europea che dovrebbe varare il price cap, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 settembre 2022) - Replica da Bruxelles la von der Leyen: sono parole folli, noi agiamo tutti insieme. Prezzo del gas in lieve calo in attesa della riunione di venerdì in sede europea che dovrebbe varare il price cap, ...

