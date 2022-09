La Russia attacca il piano Cingolani per risparmiare sul gas | “Imposto da Washington | saranno gli italiani a soffrire”

(Di martedì 6 settembre 2022) La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova hato la strategia italiana per sopperire ai tagli del gas imposti da Mosca, “è imposta a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di, ma alla finegliche dovranno“. Si riferisce alproposto dal Robertoal Consiglio dei Ministri, quindi non ancora annunciato ufficialmente ma sul quale da giorni girano indiscrezioni. Ilconsiste nel famoso abbassamento del riscaldamento a 19 gradi e della sua riduzione di un’ora durante la sera negli edifici pubblici e nei condomini con sistema centralizzato. Mosca ha anche avvertito sulle sue rappresaglie nel caso fosseun price cap sul gas russo, misura ...

In questo periodo il CREA stima che il primo importatore di combustibili fossili russi sia stata l'Unione Europea (per 85,1 miliardi di euro), seguita da Cina e Turchia. L'UE ha deciso un embargo ...Oggi il rapporto Aiea sulla sicurezza a Zaporizhzhia. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova,il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche ...La Russia attacca l'Europa: "Quando le imprese italiane crolleranno, saranno comprate a buon mercato dagli Yanke".Hacker ucraini hanno creato profili falsi di donne attraenti per indurre i soldati russi a condividere la loro posizione. In seguito all'individuazione, la base militare in cui erano collocati è stata ...