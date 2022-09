La ricetta leghista contro l' insicurezza di Roma | “Mettiamo telecamere ovunque”

(Di martedì 6 settembre 2022) Simonetta Matone, già sostituto procuratore generale alla Corte d'appello die per 17 anni pubblico ministero presso il Tribunale dei Minori, è candidata per il centrodestra alle elezioni Politiche del 25 settembre all'uninominale nel terzo e quarto municipio nella Capitale, capolista della Lega in tutti e quindici i municipi ad eccezione del settimo e dell'ottavo. Su quali argomenti sta concentrandola sua campagna elettorale? «Il tema della sicurezza è una priorità. Quanto riportato dal quotidiano "Leggo", sulla donna aggredita a, è gravissimo. La cosa che più inquieta è il silenzio intorno all'accaduto, specie se rapportato a quanto di demenziale è avvenuto in relazione all'altro episodio di violenza, a Piacenza, per il quale il problema non era che una donna avesse subito un tentativo di violenza, ma che il relativo video fosse stato ...

utini19 : -

La Stampa

... questa è la. Clandestini che poi pretendono la casa, il lavoro…'. Salvini dal ... Nella giornata di ieri il leaderera a Lampedusa. 'In una giornata, trentuno sbarchi di barconi ...... "Avete visto l'ultima propostaPer loro basta forse una buona carta di credito per curarsi". La rimozione del Covid é una costante in molte destre mondiali: "E' ladi una certa ... Treviso, gli imprenditori voltano le spalle a Salvini: “Su Draghi e sanzioni sbaglia tutto” Il leader democratico apre la sua campagna a Vicenza. La concorrenza dei centristi: atteso anche Renzi ROMA- Enrico Letta va alla conquista del Nord. Il segretario del Partito democratico è partito ie ..."Prematuro un intervento, no altro debito", dice Palazzo Chigi. Per Salvini bisogna fare come in Francia, un intervento da 30 miliardi. Tajani: "Bisogna valutare lo scostamento". Ma Tremonti, candidat ...