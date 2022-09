La presunta “Buona destra” di Filippo Rossi nella bufera In manette un militante | botte ai poliziotti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 settembre 2022) Custodia cautelare in carcere per Gianpiero Santamaria, 50 anni, esponente del gruppo politico “” di, alleato nel Terzo Polo nelle liste di Calenda e Renzi. Il 50enne blogger, molto noto a Voghera per le sue battaglie contro il centro, è stato arrestato domenica per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Indagato anche per danneggiamento e dovrà rispondere pure della violazione alle prescrizioni imposte dal regime di sorveglianza speciale al quale era già sottoposto. Laè parecchio cattiva Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera e de Il Giorno, Santamaria si trovava in piazza Duomo a Voghera, dove è andata in scena una escalation di rabbia e aggressività finita con le. Il ...