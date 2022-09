La Polizia di Stato sezione fluviale partecipa al corso di primo soccorso per delfini spiaggiati (Di martedì 6 settembre 2022) La squadra nautica fluviale della Polizia di Stato pronta per partecipare al primo “corso di primo soccorso per delfini spiaggiati o a rischio spiaggiamento”, promosso da Zoomarine Trust Onlus con il patrocinio di Anmvi e in collaborazione con Siva 7 e 21 settembre 2022 Sarà per via di quella espressione così naturale che li rende sempre sorridenti, e anche per il fatto che sono considerati tra gli animali più intelligenti in assoluto, che i delfini restano i mammiferi marini più amati da grandi e piccini. Nelle acque italiane vivono diverse specie di delfini che purtroppo sono però costantemente a rischio. Per questi bellissimi cetacei le azioni e le attività dell’uomo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 settembre 2022) La squadra nauticadelladipronta perre aldisocpero a rischio spiaggiamento”, promosso da Zoomarine Trust Onlus con il patrocinio di Anmvi e in collaborazione con Siva 7 e 21 settembre 2022 Sarà per via di quella espressione così naturale che li rende sempre sorridenti, e anche per il fatto che sono considerati tra gli animali più intelligenti in assoluto, che irestano i mammiferi marini più amati da grandi e piccini. Nelle acque italiane vivono diverse specie diche purtroppo sono però costantemente a rischio. Per questi bellissimi cetacei le azioni e le attività dell’uomo ...

ZanAlessandro : Nel cuore di Milano una signora ha chiamato la Polizia per denunciare due ragazzi che si baciavano, dopo averli ins… - Agente_Lisa : #Attentialletruffe Continuano ad arrivare mail a firma di vertici della Polizia di Stato, come questa a firma del v… - ladyonorato : Lo stato di polizia, dopo i pass per salire sui mezzi o lavorare, ora si dedicherà a controllare i nostri termostat… - LavoroLazio_com : La squadra nautica fluviale della Polizia di Stato pronta per partecipare al primo 'corso di primo soccorso per del… - RugianoF : RT @ZanAlessandro: Nel cuore di Milano una signora ha chiamato la Polizia per denunciare due ragazzi che si baciavano, dopo averli insultat… -

Lavori per una nuova fibra ottica in via Ponte Alto a Campogalliano Modifica della circolazione stradale in via Ponte Alto e nelle vie limitrofe nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 settembre. L'intervento è stato predisposto da un'ordinanza della Polizia locale per consentire, in piena sicurezza e nel rispetto delle esigenze tecniche, la realizzazione di una nuova linea di fibra ottica. Nel corso delle ... Festilval dannunziano: il programma del 7 settembre A febbraio 2019 Achille Lauro è stato uno dei protagonisti della 69° edizione del Festival di ... ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi di Polizia e di soccorso, ... Questure sul web Domenico Acerenza vince nelle World series, argento per Ginevra Taddeucci Domenico Acerenza non si ferma più, e dopo l'oro nella 10 km e con la staffetta mixed team ai Campionati europei di Roma 2022, ha conquistato a ... Modena: minori violenti denunciati per rissa, minacce, lesioni e furto Identificati e denunciati dai poliziotti della Squadra mobile di Modena, giovani appartenenti a due gruppi antagonisti che si sono resi responsabili di azioni di violenza a partire dallo scorso febbra ... Modifica della circolazione stradale in via Ponte Alto e nelle vie limitrofe nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 settembre. L'intervento èpredisposto da un'ordinanza dellalocale per consentire, in piena sicurezza e nel rispetto delle esigenze tecniche, la realizzazione di una nuova linea di fibra ottica. Nel corso delle ...A febbraio 2019 Achille Lauro èuno dei protagonisti della 69° edizione del Festival di ... ad eccezione dei mezzi a supporto della manifestazione in parola e dei mezzi die di soccorso, ... Massima attenzione da parte della Polizia di Stato ai reati predatori Domenico Acerenza non si ferma più, e dopo l'oro nella 10 km e con la staffetta mixed team ai Campionati europei di Roma 2022, ha conquistato a ...Identificati e denunciati dai poliziotti della Squadra mobile di Modena, giovani appartenenti a due gruppi antagonisti che si sono resi responsabili di azioni di violenza a partire dallo scorso febbra ...