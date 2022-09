La paternità in età avanzata può avere conseguenze sulla salute del bambino?

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 6 settembre 2022) La gravidanza è quasi sempre vista, analizzata e pensata quasi esclusivamente dalla prospettiva della donna. Questo è comprensibile considerando come biologicamente è l’organismo femminile quello all’interno del quale avviene il concepimento, la formazione dell’embrione, l’impianto, la formazione di un organo deputato alla crescita del feto (la placenta) e a modificarsi profondamente per supportare durante l’intera gestazione lo sviluppo delfino alla sua nascita. Per questo motivo le attenzioni e le preoccupazioni, lo stile di vita e l’età sono prettamente orientate alla donna. Non a caso è ampiamente diffusa e accettata la consapevolezza per cui l’età fertile della donna è direttamente collegata con l’aumento dei rischi e delle complicanze per la gravidanza, motivo per cui fare figli “in tarda età” è più ...