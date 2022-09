La natura in città, pittura botanica al Rione Sanità per il Festival del Disegno (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Quest’anno, con l’iniziativa “Fabriano is All Around da Nord a Sud”, il Festival di Fabriano, nato a Milano nel 2016, si apre all’intero territorio nazionale con appuntamenti disseminati in più di 300 città italiane nell’arco di un mese. L’amore per il Disegno e la creatività sono il motore che spinge professionisti e appassionati, adulti e bambini a sperimentare con penne, pennelli, colori e carta; dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività declinata in tutte le sue forme. Venerdì 16 e domenica 18 settembre il Festival fa tappa anche al Rione Sanità di Napoli, a pochi passi da Piazza Sanità, con due giornate organizzate dall’Associazione Napoli inVita, con sede nella ex cappella di Santa Filomena (via della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Quest’anno, con l’iniziativa “Fabriano is All Around da Nord a Sud”, ildi Fabriano, nato a Milano nel 2016, si apre all’intero territorio nazionale con appuntamenti disseminati in più di 300italiane nell’arco di un mese. L’amore per ile la creatività sono il motore che spinge professionisti e appassionati, adulti e bambini a sperimentare con penne, pennelli, colori e carta; dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività declinata in tutte le sue forme. Venerdì 16 e domenica 18 settembre ilfa tappa anche aldi Napoli, a pochi passi da Piazza, con due giornate organizzate dall’Associazione Napoli inVita, con sede nella ex cappella di Santa Filomena (via della ...

sca_loredana : RT @marilovesgr33n: the72hourcabin si affitta per 72 ore || a contatto con la natura contro lo stress delle città || fatta in Svezia. Già… - etexsurge : Diversamente dalla città, il paese mostra il dolore della vita. Sapere tutto di tutti è sapere la croce di ciascun… - Gpzap2 : RT @marilovesgr33n: the72hourcabin si affitta per 72 ore || a contatto con la natura contro lo stress delle città || fatta in Svezia. Già… - 672Cilia : RT @marilovesgr33n: the72hourcabin si affitta per 72 ore || a contatto con la natura contro lo stress delle città || fatta in Svezia. Già… - DomenicoMolli10 : @LaBombetta76 @martinad877 @AleVirtu @LaVeritaWeb Non si preoccupi, signorina, con tutto riguardo,,lei forse vive i… -