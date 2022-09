(Di martedì 6 settembre 2022) Dopo la fine delladell'ripiomba nel. Mentre gran parte degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica lasciavano la centrale nucleare piu' grande d'...

Agenzia_Ansa : La missione dell'Aiea arrivata nella città di Zaporizhzhia. Il più grande impianto nucleare d'Europa nelle mani del… - UKRinIT : In violazione dei suoi impegni,l'esercito????sta bombardando pesantemente il corridoio attraverso il quale la mission… - rubinos099 : La vergogna ucraina sulla missione AIEA - rubinos099 : RT @StefanoOrsi12: Il mio articolo di oggi - Pereira_Rosario : RT @peacelink: 'Non abbiamo #armi pesanti sul territorio della centrale nucleare e nelle aree circostanti. Spero che la missione dell'#Aiea… -

Agenzia ANSA

Dopo la fine delladell', Zaporizhzhia ripiomba nel caos. Mentre gran parte degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica lasciavano la centrale nucleare piu' grande d'Europa, da ......coincidere con la visita alla centrale nucleare di Zaporizhia (ZNPP) degli ispettori dell', da ... Era ovvio fin dall'inizio che si trattava di unasuicida. Secondo quanto riferito, il ... La missione Aiea e' ripartita e Zaporizhzhia e' ripiombata nel caos - Mondo Dopo la fine della missione dell'Aiea, Zaporizhzhia ripiomba nel caos. Mentre gran parte degli ispettori dell'Agenzia internazionale per ...KIEV – l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) pubblicherà un rapporto sulla situazione della centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, occupata dalle forze russe, scollegata da lunedì se ...