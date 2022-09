La lettera di Meloni al papà gay e single: «Ammiro la tua storia, ma due genitori sono meglio di uno solo» (Di martedì 6 settembre 2022) «Ciao Luca. Ti rispondo volentieri perché, al netto della differente appartenenza politica, Ammiro la tua storia e tifo per te ed Alba». Si apre così la lettera con cui Giorgia Meloni ha risposto a Luca Trapanese, papà single e gay, che cinque anni fa ha adottato Alba, una bambina affetta da sindrome di down. Nei giorni scorsi, Trapanese, che è anche assessore comunale a Napoli, aveva scritto una lettera alla leader di Fratelli d’Italia per chiedere un confronto sul tema delle adozioni per i single, spiegando in un’intervista a Open come affronterebbe la discussione. «Cara Giorgia Meloni, ho adottato Alba da papà single e ora siamo una famiglia felice», scrive Trapanese. «L’ho potuto fare perché è una ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022) «Ciao Luca. Ti rispondo volentieri perché, al netto della differente appartenenza politica,la tuae tifo per te ed Alba». Si apre così lacon cui Giorgiaha risposto a Luca Trapanese,e gay, che cinque anni fa ha adottato Alba, una bambina affetta da sindrome di down. Nei giorni scorsi, Trapanese, che è anche assessore comunale a Napoli, aveva scritto unaalla leader di Fratelli d’Italia per chiedere un confronto sul tema delle adozioni per i, spiegando in un’intervista a Open come affronterebbe la discussione. «Cara Giorgia, ho adottato Alba dae ora siamo una famiglia felice», scrive Trapanese. «L’ho potuto fare perché è una ...

