La Lazio: «Immobile ha risolto da mesi, tempestivamente, le sue pendenze tributarie» (Di martedì 6 settembre 2022) Questa mattina Repubblica ha pubblicato la notizia di una condanna per evasione fiscale per Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Dovrà risarcire le tasse evase per il trasferimento dalla Juve al Genoa nel 2012. Il club biancoceleste ha emanato una nota ufficiale in cui scrive che Immobile ha risolto da mesi le sue pendenze tributarie e nella quale rinnova la stima e l’affetto per il suo capitano. Di seguito il testo. “Ciro Immobile aveva da mesi risolto tempestivamente le pendenze tributarie, risalenti a dieci anni fa, riportate oggi da un quotidiano. La Società, che mai ha messo in discussione le qualità umane, prima ancora che sportive, di Ciro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Questa mattina Repubblica ha pubblicato la notizia di una condanna per evasione fiscale per Ciro, attaccante della. Dovrà risarcire le tasse evase per il trasferimento dalla Juve al Genoa nel 2012. Il club biancoceleste ha emanato una nota ufficiale in cui scrive chehadale suee nella quale rinnova la stima e l’affetto per il suo capitano. Di seguito il testo. “Ciroaveva dale, risalenti a dieci anni fa, riportate oggi da un quotidiano. La Società, che mai ha messo in discussione le qualità umane, prima ancora che sportive, di Ciro ...

Agenzia_Ansa : La Cassazione condanna il capitano della Lazio, Ciro Immobile, per evasione fiscale #ANSA - cmdotcom : #Lazio, #Immobile condannato per evasione fiscale per colpa dell'agente #Moggi e del trasferimento dalla #Juve al… - _Tullio_ : @osimhenismo_ Ma che c'entra la Lazio con un fatto successo nel 2012 quando Immobile ventiduenne era passato da Juv… - lazio_story : #Lazio, nota di solidarietà per Ciro #Immobile dopo l’articolo di #Repubblica - napolista : La #Lazio: «#Immobile ha risolto da mesi, tempestivamente, le sue pendenze tributarie» La nota ufficiale del club… -