La Juventus sogna di firmare Firmino (Di martedì 6 settembre 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 09/05/2022 alle 18:01 est La Vecchia Signora proverà ancora ad inserire nelle proprie fila l’attaccante brasiliano, dopo averci provato in più occasioni, ma senza successo L’attaccante scade il suo contratto con il Liverpool nel giugno 2023 e potrebbe negoziare la sua partenza dal 1 gennaio La Juventus di Torino ha bisogno di rinforzare il suo attaccante per accompagnare Dusan Vlahovic, e da Liverpool Echo commentano che la ‘Vecchia Signora’ approfitterebbe del prossimo mercato invernale per farsi firmare Roberto Firmino. Non è la prima volta che la squadra italiana tenta di impadronirsi dei servizi del brasiliano, e ci ha provato in più occasioni, ma senza successo, visto che Jürgen Klopp ha il giocatore e non ha intenzione di lasciarlo ... Leggi su justcalcio (Di martedì 6 settembre 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 09/05/2022 alle 18:01 est La Vecchia Signora proverà ancora ad inserire nelle proprie fila l’attaccante brasiliano, dopo averci provato in più occasioni, ma senza successo L’attaccante scade il suo contratto con il Liverpool nel giugno 2023 e potrebbe negoziare la sua partenza dal 1 gennaio Ladi Torino ha bisogno di rinforzare il suo attaccante per accompagnare Dusan Vlahovic, e da Liverpool Echo commentano che la ‘Vecchia Signora’ approfitterebbe del prossimo mercato invernale per farsiRoberto. Non è la prima volta che la squadra italiana tenta di impadronirsi dei servizi del brasiliano, e ci ha provato in più occasioni, ma senza successo, visto che Jürgen Klopp ha il giocatore e non ha intenzione di lasciarlo ...

ZonaBianconeri : RT @ciliegiodinoce: Quando la notte #Allegri sogna una bella partita di calcio in campo non c'è mai la #Juventus. - ciliegiodinoce : Quando la notte #Allegri sogna una bella partita di calcio in campo non c'è mai la #Juventus. - Luxgraph : Icardi-Galatasaray, firma vicina ma Wanda Nara sogna gli Usa: 'Futuro a Miami' - iHeart4Gojo : JOAO CANCELO MAGLIA JUVENTUS BORSELLO NERO QUA UN BEBE SOGNA L'ESTERO - teojtw : L'Udinese è quello che la Juventus sogna di essere. -Difendono in tanti e ATTACCANO in tanti -Giocano di contropie… -