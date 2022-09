La ho vista E | Adriana Volpe-choc | ecco in che condizioni è Ilary Blasi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) "Ho visto, anche quando lavorava, molto magra, provata e tanto tesa":ha parlato della rottura tra Totti e la conduttrice dell'Isola dei Famosi durante la Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1. La showgirl, infatti, ha esordito ieri come opinionista della trasmissione. Uno degli argomenti di cui si è discusso è stata proprio la recente separazione della ex coppia, che ha fatto parlare parecchio quest'estate. Lasi è espressa con una certa preoccupazione sulla questione. "Credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che secondo me è molto più complessa di quello che sembra - ha detto la-. Se ci dovesse essere il trasferimento dia Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini". E ...