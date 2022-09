La gioia di Tiafoe | ' Vinco per papà e mamma'

SuperTennis

Ladi Frances, dopo la vittoria su Rafael Nadal, è qualcosa di straripante. Perché questo giorno non è solo un regalo per lui, bensì per tutta la sua famiglia. FRANCES"La chiave è ...... nel Maryland, Francessognava che un giorno sarebbe diventato grande e avrebbe conquistato ... ieri ha regalato alla sua famiglia e a New York lapiù grande. I quarti di finale dello Us ... Tiafoe: "Vinco per i miei genitori, il tennis è la nostra vita" La gioia di Frances Tiafoe, dopo la vittoria su Rafael Nadal, è qualcosa di straripante. Perché questo giorno non è solo un regalo per lui, bensì ...Non succedeva dal 2005 che un giocatore Usa battesse un top 5 a Flushing Meadows. Ora Rublev per sognare la semifinale Federica Cocchi Quando passava il tempo a giocare con il gemello allo Junior Tenn ...