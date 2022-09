La Generazione Z “bombardata” dal cibo salutare si avvicina al junk food?

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 6 settembre 2022) Life&People.it Il troppo storpia? Forse sì. Un eccessivo bombardamento pubblicitario e mediatico sui prodotti alimentari a trazione wellness/healthy sta cambiando in modo radicale i gusti in termini didellaZ, ovvero i ragazzi nati tra il 1997 e il 2012. Secondo diversi studi sembra infatti che i giovani, da ormai qualche tempo invasi da advertising su infusi, bevande fit, erbe e gelati proteici, stiano iniziando a propendere in modo più “aggressivo” e continuato sul cosiddettospazzatura, trovandolo chiaramente più gustoso e soddisfacente delle soluzioni salutari. L’esagerazione del Wellness nel mirino dei giovanissimi Al centro di tutto ci sarebbe l’estremizzazione del concetto di Healthy e Wellness, portata in auge da personalità come Gwyneth Paltrow, attrice e ormai imprenditrice proprio di questo ...