La figlia “segreta” di Gino Paoli | la storia e lo scandalo di Amanda Sandrelli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 settembre 2022) Sua madre Stefania, peraltro, che ha smentito in più occasioni il falso mito riguardante il fatto che il padre della ragazza non abbia voluto riconoscerla e per questo lei porta il cognome della madre. Come noto, il papà diè uno dei più noti e amati cantautori italiani, ovvero, lui aveva trent’anni quando lanacque, l’attrice era agli esordi e non era maggiorenne. La” diSono in molti a ritenere che appunto il cantautore non abbia voluto riconoscere sin da subito la, ma le cose non starebbero così.avrebbe chiesto alla giovanissima fidanzata di chiamare la...