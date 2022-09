La dermatite atopica colpisce il 10% degli adulti e il 25% dei bambini

(Di martedì 6 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Convivere con lamantenendo una buona qualità di vita è possibile. Occorre però un'attenta gestione di questa malattia autoimmune, complessa, cronica, da affrontare insieme a uno specialista, in grado di individuare il percorso più adatto a ogni paziente. Per fare il punto sui sintomi della malattia, sulla gestione e le prospettive della ricerca, si è svolto stamani a Milano il Media Tutorial ‘: facciamo chiarezza. L'importanza di rimettersi in giocò, organizzato da AbbVie alla vigilia del congresso EADV (European Academy of Dermatology and Venerology, Milano, 7-11 settembre). Laè una patologia infiammatoria cronica della pelle che nel mondoil 10 percento...

Tecnomedicina

Diversi lavori scientifici pubblicati negli ultimi mesi hanno trovato che vari tipi di allergie, da quelle alimentari all'asma allergica, passando per la(un'infiammazione recidiva ...Laerpetiforme viene spesso confusa con patologie cutanee molto più frequenti come la, la scabbia, altre patologie bollose autoimmuni come laad IgA lineari. Il ... Dermatite Atopica: Facciamo Chiarezza. L'importanza di rimettersi in gioco. ROMA (ITALPRESS) – Convivere con la dermatite atopica mantenendo una buona qualità di vita è possibile. Occorre però un'attenta gestione ...