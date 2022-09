La dedica di Elisa per la morte del padre di Emma Marrone è pura poesia (Di martedì 6 settembre 2022) Sono stati tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza che Emma Marrone ha ricevuto dopo l’annuncio della morte del padre Rosario: tra questi anche quello dell’amica e collega Elisa Toffoli, che dal palco del suo concerto al Teatro Antico di Taormina ha voluto dedicare alla cantante, e a tutta la sua famiglia, un pensiero davvero speciale ed emozionante. La voce di Luce, poco prima di esibirsi con la cover di Hallelujah, ha espresso così tutta la sua vicinanza a Emma: Oggi mi piacerebbe e, siccome lo sto pensando, non voglio tenerlo solo per me. Ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme, dato che è amatissima. Un’amica, una sorella. Oggi voglio dedicare Hallelujah a Rosario ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 6 settembre 2022) Sono stati tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza cheha ricevuto dopo l’annuncio delladelRosario: tra questi anche quello dell’amica e collegaToffoli, che dal palco del suo concerto al Teatro Antico di Taormina ha volutore alla cantante, e a tutta la sua famiglia, un pensiero davvero speciale ed emozionante. La voce di Luce, poco prima di esibirsi con la cover di Hallelujah, ha espresso così tutta la sua vicinanza a: Oggi mi piacerebbe e, siccome lo sto pensando, non voglio tenerlo solo per me. Ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme, dato che è amatissima. Un’amica, una sorella. Oggi vogliore Hallelujah a Rosario ...

