La DC esiste oltre lo spazio-tempo , il terzo polo chissà… (Di martedì 6 settembre 2022) La DC sì, il terzo polo forse. Il dialogo, il legame tra cattolici continua ad essere presente oltre lo spazio tempo e non è irrilevante nella politica italiana. Il centro governativo amministrativo tuttavia resta il Pd. Conte ha avuto la massima esaltazione e concretezza come alleato Dem. La Lorenzin è passata nel Pd e non tra i soviet senza problemi e senza bisogno di intermediari più moderati. Questo per dire quanto le differenze tra i “calendarenzi” e il PD su scelte di fondo siano irrilevanti. Personalismi, protagonismi, affarismi e antipatie varie ammorbano la sinistra.Solo in Italia ci sono così tanti filo-putiniani e il complottismo ha preso radici , sull’onda no vax, e della filosofia via Telegram che unisce Trump e il sodale Putin. Questo con il legittimo corollario nostrano dei Dibba e del ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 6 settembre 2022) La DC sì, ilforse. Il dialogo, il legame tra cattolici continua ad essere presenteloe non è irrilevante nella politica italiana. Il centro governativo amministrativo tuttavia resta il Pd. Conte ha avuto la massima esaltazione e concretezza come alleato Dem. La Lorenzin è passata nel Pd e non tra i soviet senza problemi e senza bisogno di intermediari più moderati. Questo per dire quanto le differenze tra i “calendarenzi” e il PD su scelte di fondo siano irrilevanti. Personalismi, protagonismi, affarismi e antipatie varie ammorbano la sinistra.Solo in Italia ci sono così tanti filo-putiniani e il complottismo ha preso radici , sull’onda no vax, e della filosofia via Telegram che unisce Trump e il sodale Putin. Questo con il legittimo corollario nostrano dei Dibba e del ...

