La Corte di Cassazione condanna Immobile per evasione fiscale (Di martedì 6 settembre 2022) «La Corte di Cassazione rigetta il ricorso» di Ciro Immobile e «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 8mila euro, oltre alle spese prenotate a debito». È quanto si legge nella sentenza della Quinta sezione civile della Cassazione che ha respinto il ricorso del calciatore contro la sentenza emessa nel 2019 dalla Commissione tributaria della Campania per «la sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione». «In occasione del suo trasferimento dalla Juventus Football Club s.p.a. al Genoa Cricket FC s.p.a., avvenuto nel 2012, Immobile era stato assistito dall'agente Alessandro Moggi», che doveva gestire il trasferimento emettendo «fattura nei confronti della società acquirente con la causale "corrispettivo per ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) «Ladirigetta il ricorso» di Ciroe «il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 8mila euro, oltre alle spese prenotate a debito». È quanto si legge nella sentenza della Quinta sezione civile dellache ha respinto il ricorso del calciatore contro la sentenza emessa nel 2019 dalla Commissione tributaria della Campania per «la sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione». «In occasione del suo trasferimento dalla Juventus Football Club s.p.a. al Genoa Cricket FC s.p.a., avvenuto nel 2012,era stato assistito dall'agente Alessandro Moggi», che doveva gestire il trasferimento emettendo «fattura nei confronti della società acquirente con la causale "corrispettivo per ...

flaviotiravento : RT @tempoweb: La Corte di #Cassazione condanna #Immobile per evasione fiscale #6settembre #iltempoquotidiano - tempoweb : La Corte di #Cassazione condanna #Immobile per evasione fiscale #6settembre #iltempoquotidiano… - PVSpasaro : @GabrieleMastan1 @Betty36174919 L'articolo in questione è molto approssimativo e contiene anche false informazioni… - Sgal2021 : RT @NonVaccinato: ?? La Cassazione conferma malattia simile all’#autismo causata dal #vaccino antimeningococco C “Menjugate”. Richiesta pron… - bakavestito : @Lulu_larossa Molto bene -

Ciro Immobile condannato per evasione fiscale ...Quinta sezione civile della Cassazione. La notizia riguarda le indagini della Guardia di finanza del 2012 sulle parcelle per il trasferimento del calciatore dalla Juventus al Genoa . La Suprema Corte,... Critiche all'ex moglie su Facebook: è diffamazione ...altre frasi rientrano nella diffamazione In caso di generiche critiche all'ex moglie su Facebook c'è diffamazione La questione è stata posta all'attenzione della Cassazione [1] . La Suprema Corte ... Fiscoetasse Ciro Immobile condannato dalla Cassazione per evasione dell’Irpef Il capitano della Lazio Ciro Immobile è stato condannato per evasione fiscale dalla quinta sezione civile della Corte di Cassazione. A dare la notizia, il quotidiano La Repubblica, secondo cui i fatti ... Ciro Immobile, la Cassazione lo condanna per evasione fiscale «La Corte di Cassazione rigetta il ricorso» di Ciro Immobile e «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 8mila euro, oltre alle spese prenotate a deb ... ...Quinta sezione civile della. La notizia riguarda le indagini della Guardia di finanza del 2012 sulle parcelle per il trasferimento del calciatore dalla Juventus al Genoa . La Suprema,......altre frasi rientrano nella diffamazione In caso di generiche critiche all'ex moglie su Facebook c'è diffamazione La questione è stata posta all'attenzione della[1] . La Suprema... La definizione agevolata per le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione Il capitano della Lazio Ciro Immobile è stato condannato per evasione fiscale dalla quinta sezione civile della Corte di Cassazione. A dare la notizia, il quotidiano La Repubblica, secondo cui i fatti ...«La Corte di Cassazione rigetta il ricorso» di Ciro Immobile e «condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 8mila euro, oltre alle spese prenotate a deb ...