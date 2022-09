La corsa contro il tempo di Draghi: vanno recuperati i decreti inattuati che valgono 7.8 miliardi di euro (Di martedì 6 settembre 2022) Dei 271 del governo Draghi, 64 non sono ancora scaduti, 118 sono senza termine e 92 sono scaduti. E' quanto emerge incrociando i dati di una tabella che sta circolando tra i ministeri e quelli di ... Leggi su globalist (Di martedì 6 settembre 2022) Dei 271 del governo, 64 non sono ancora scaduti, 118 sono senza termine e 92 sono scaduti. E' quanto emerge incrociando i dati di una tabella che sta circolando tra i ministeri e quelli di ...

mara_carfagna : Una settimana intensa al ministero! Al lavoro per assicurare gli interventi promessi e avviati: #TavoloBagnoli,… - romeoagresti : #Chelsea in pressing totale in queste ultime ore per cercare di arrivare a #Zakaria (come riportato da… - lucabianchin7 : #Bakayoko ha deciso di risolvere il contratto con il #Milan, che risparmierebbe buona parte dello stipendio. Ora è… - sardanews : Appello a Radio Zampetta Sarda: Bambi ha bisogno di una trasfusione, è una corsa contro il tempo - GCirinei : RT @mara_carfagna: Una settimana intensa al ministero! Al lavoro per assicurare gli interventi promessi e avviati: #TavoloBagnoli, #CisCapi… -