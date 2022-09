La ColorOS 13 con Android 13 sta arrivando: OPPO annuncia l’imminente roll out (Di martedì 6 settembre 2022) Il rilascio dell'aggiornamento alla ColorOS 13 con base Android 13 è imminente: OPPO ha appena ufficializzato la data di inizio del roll out. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 6 settembre 2022) Il rilascio dell'aggiornamento alla13 con base13 è imminente:ha appena ufficializzato la data di inizio delout. L'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid : La ColorOS 13 con Android 13 sta arrivando: OPPO annuncia l’imminente roll out #android #android13 - StraNotizie : Oppo, accordo con Spotify: come funziona l'integrazione su ColorOS 13 - TuttoAndroid : OPPO lancia una nuova partnership con Spotify: l’app sarà integrata in ColorOS - PuntoCellulare : Oppo annuncia oggi la partnership con la famosa piattaforma di streaming audio Spotify, per offrire una nuovissima… - pianetacellular : #Oppo presenta esperienza integrata di #Spotify in #ColorOS13 e lancia concorso con cui regala biglietti della… -