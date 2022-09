La Cassazione condanna Immobile per evasione Irpef: sotto inchiesta il passaggio dalla Juventus al Genoa (Di martedì 6 settembre 2022) Il quotidiano riporta che la trattativa fu portata avanti da Alessandro Moggi: la Juventus incassò circa 4 milioni di euro. La tesi dell'accusa: Moggi ha gestito l'operazione in veste di consulente ... Leggi su pianetagenoa1893 (Di martedì 6 settembre 2022) Il quotidiano riporta che la trattativa fu portata avanti da Alessandro Moggi: laincassò circa 4 milioni di euro. La tesi dell'accusa: Moggi ha gestito l'operazione in veste di consulente ...

