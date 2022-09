La carica dei 65mila, al via oggi test ingresso a Medicina (Di martedì 6 settembre 2022) Sono 65.378 gli aspiranti dottori attesi oggi dal test d'accesso a Medicina e Chirurgia. Si contenderanno i 15.876 posti disponibili. Uno su quattro ce la farà, dunque. I candidati dovranno rispondere ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Sono 65.378 gli aspiranti dottori attesidald'accesso ae Chirurgia. Si contenderanno i 15.876 posti disponibili. Uno su quattro ce la farà, dunque. I candidati dovranno rispondere ...

petergomezblog : Dalla Puglia alla Lombardia, dalla Liguria alle Marche: la carica dei 33 assessori che puntano al Parlamento (lasci… - telodogratis : La carica dei 65mila, al via oggi test ingresso a Medicina - telodogratis : La carica dei 65mila, al via oggi test ingresso a Medicina - Italian : La carica dei 65mila, al via oggi test ingresso a Medicina - Italian : La carica dei 65mila, al via oggi test ingresso a Medicina -