La bufala del Portogallo che produce energia solo con le rinnovabili (Di martedì 6 settembre 2022) Il Paese non produce tutta l'energia di cui ha bisogno con le rinnovabili. Nei conteggi che circolano non viene tenuto conto del fabbisogno per usi termici. E anche confrontare una realtà come quella di Lisbona con l'Italia è fuorviante e limitato. Ecco perché Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Il Paese nontutta l'di cui ha bisogno con le. Nei conteggi che circolano non viene tenuto conto del fabbisogno per usi termici. E anche confrontare una realtà come quella di Lisbona con l'Italia è fuorviante e limitato. Ecco perché

