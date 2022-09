La beatificazione di Giovanni Paolo I, un cristiano autentico (Di martedì 6 settembre 2022) Sufficit gratia mea (2Cor 12,9): ti basta la mia grazia. La perentoria assicurazione data da Gesù a Paolo ha esercitato una potente attrattiva sulla mia persona fin da quando ero ragazzo. Perché, altrettanto profondamente, l’ho sentita rivolta a me. Dunque il dono (la vita, l’incontro, la vocazione) che ho ricevuto da Lui ha l’esauriente ed esaustiva capacità di compiere il mio io...! Su questa promessa di Cristo mi sono affidato nel rispondere alla chiamata al ministero presbiterale prima e a quello episcopale poi, come dice il motto da me scelto: Sufficit gratia tua. Non penso di sbagliare dicendo che in queste parole c’è anche la radice della povertà di Albino Luciani. E la sua spiegazione esauriente. Nel dicembre del ’58, all’inizio del suo ministero episcopale, egli spiega così il motto Humilitas scelto per il suo stemma: “Io sono polvere; la insigne dignità ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 settembre 2022) Sufficit gratia mea (2Cor 12,9): ti basta la mia grazia. La perentoria assicurazione data da Gesù aha esercitato una potente attrattiva sulla mia persona fin da quando ero ragazzo. Perché, altrettanto profondamente, l’ho sentita rivolta a me. Dunque il dono (la vita, l’incontro, la vocazione) che ho ricevuto da Lui ha l’esauriente ed esaustiva capacità di compiere il mio io...! Su questa promessa di Cristo mi sono affidato nel rispondere alla chiamata al ministero presbiterale prima e a quello episcopale poi, come dice il motto da me scelto: Sufficit gratia tua. Non penso di sbagliare dicendo che in queste parole c’è anche la radice della povertà di Albino Luciani. E la sua spiegazione esauriente. Nel dicembre del ’58, all’inizio del suo ministero episcopale, egli spiega così il motto Humilitas scelto per il suo stemma: “Io sono polvere; la insigne dignità ...

