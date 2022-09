L'8 settembre si aprono le Giornate Mondiali Moto Guzzi (Di martedì 6 settembre 2022) MANDELLO DEL LARIO - Giovedì prossimo, 8 settembre, si apre a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, l'edizione 2022 delle GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi. È la festa più attesa dai Guzzisti e ... Leggi su motori.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) MANDELLO DEL LARIO - Giovedì prossimo, 8, si apre a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, l'edizione 2022 delle GMG -. È la festa più attesa daisti e ...

Italpress : L’8 settembre si aprono le Giornate Mondiali Moto Guzzi - lulopdotcom : #automotive #motoguzzi CI SIAMO! GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE SI APRONO LE GMG - GIORNATE MONDIALI MOTO GUZZI… - GazzettadiSiena : Mercoledì 7 settembre, dalle 15.30 in Piazza Castelli, il tradizionale convegno sui temi ambientali - DueMondiNews : ??Gli Artisti dei Due Mondi aprono le danze al Menotti Art Festival Spoleto ??Caffè Letterario del Sansi fino al 27… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Si aprono oggi 5 settembre i termini per presentare domande di contributo per il bando promosso da Regione Lombardia e… -