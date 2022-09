Kvaratskhelia, il Messi georgiano che si è preso Napoli: lo chiamano già Kvaradona (Di martedì 6 settembre 2022) Il georgiano ha conquistato il cuore dei partenopei con la sua faccia pulita, il campionario di finte e il potente "tiraggiro": ora lo scoglio Liverpool in Champions League Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 settembre 2022) Ilha conquistato il cuore dei partenopei con la sua faccia pulita, il campionario di finte e il potente "tiraggiro": ora lo scoglio Liverpool in Champions League

IarajuliRamaz : RT @PaganoPagano5: @lucacerchione Follia paragonare qualcuno a #D10S. Follia per me anche se parlano di #Messi che ha giocato nel top club… - PaganoPagano5 : @lucacerchione Follia paragonare qualcuno a #D10S. Follia per me anche se parlano di #Messi che ha giocato nel top… - checenefotte : Il treenne di casa pronuncia il nome e cognome di Kvaratskhelia meglio dei telecronisti di Sky e DAZN messi insieme. #ForzaNapoliSempre - gabryhz : kvaratskhelia? non é speciale é un insigne molto più forte. Mi ricorda Robben e nella progressione Messi - kkeviin2 : scusate ma kvaratskhelia, il messi georgiano, kvaradona dove è? è da 2 partite che è nascosto -