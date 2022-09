Kovacic a sorpresa su un obiettivo del Chelsea | “Mi hanno chiesto di lui”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 6 settembre 2022) Ilvuole una difesa da sogno. I Bluesperso Andreas Christensen e Antonio Rudiger, partiti entrambi in direzione Spagna. Gli inglesi,subito tappato i due buchi con Wesley Fofana e Kalidou Koulibaly, due centrali top per mister Tuchel. Josko Gvardiol Lipsia I due giocatori, potrebbero non essere i soli ad approdare al. Anche Josko Gvardiol potrebbe partire alla volta di Londra, se non fosse che il Lipsia continua a far muro. I tedeschirifiutato un’offerta da 90 milioni, ma i londinesi torneranno presto alla carica. Dal canto suo, il connazionale del croato, Mateo, centrocampista proprio dei Blues, ha dichiarato “Sì, midi Josko, ho dato le migliori opinioni nei suoi confronti. ...