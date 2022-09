tuttonapoli : Koulibaly svela: 'Jorginho uno dei motivi per cui sono al Chelsea. Mi assilla da marzo' - GioBeninato : @Leon63632308 @PolliceAzzurro Gli interpreti. Gli stessi Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Jorginho ecc. che con l'allena… - sassipiedimonte : @AndreLicari @ColpogobboYtube Ma poi con una rosa voluta da lui #koulibaly #Jorginho #Savic #Zaniolo #Morata. Dopo… - sassipiedimonte : @viasyba Investito tanto Acquisti 111,70M Cessioni 204,25M +92,55M Koulibaly Jorginho Savic Zaniolo Morata Emer… - Drafthound_tech : ?? CHE vs WHU ?? 1. Sterling (CHE): 6.30 2. Mount (CHE): 5.45 3. Jorginho (CHE): 4.87 4. Azpilicueta (CHE): 4.69 5.… -

Calciomercato.com

Allenatore: Cacic CHELSEA (3 - 4 - 2 - 1): Kepa; Fofana, Thiago Silva,; James,, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling; Havertz. Allenatore: Tuchel Dove vedere la partita in TV e ...... Ademi, Mii; Ivanuec, Baturina, Ori; Petkovi Indisponibili : Boko utalo (polpaccio/caviglia) In dubbio : Menalo (coscia) Chelsea : Arrizabalaga; Chalobah,, Fofana; James,, ... Koulibaly: 'Jorginho è uno dei motivi per cui sono al Chelsea, mi assilla da marzo! Quella promessa...' Chelsea x West Ham se enfrentam neste sábado (3) às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, Londres, pela sexta rodada da Premier League ...Risultato finale: Southampton-Chelsea 2-1 SOUTHAMPTON Bazunu 6 - Presenza scenica notevole a dispetto della giovane età, spericolato quanto basta.