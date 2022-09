Koji Fukada | «La solitudine | sensazione universale che proviamo anche in coppia»

hikarun_1019 : RT @WeCinema: 'Love life' racconta una storia d’amore che ricorda quanto il dolore sia difficile da condividere... Sul red carpet il regist… - lovelife_movie : RT @WeCinema: 'Love life' racconta una storia d’amore che ricorda quanto il dolore sia difficile da condividere... Sul red carpet il regist… - fuministo1019 : RT @WeCinema: 'Love life' racconta una storia d’amore che ricorda quanto il dolore sia difficile da condividere... Sul red carpet il regist… - JTDinTokyo : RT @WeCinema: 'Love life' racconta una storia d’amore che ricorda quanto il dolore sia difficile da condividere... Sul red carpet il regist… - WeCinema : 'Love life' racconta una storia d’amore che ricorda quanto il dolore sia difficile da condividere... Sul red carpet… -

'Love Life' è il nuovo film di Kôjiin concorso alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con Fumino Kimura, Kento Nagayama, Tetta Shimada, Atom Sunada, Hirona Yamazaki, Misuzu Kanno e Tomorowo Taguchi. ...In Concorso a Venezia 79 dopo il premio vinto a Cannes per Un Certain Regard con Harmonium , Kôjiimbastisce un gruppo di figure intrecciate tra di loro da relazioni amorose, paternità e ...VENEZIA (ITALPRESS) - In una Mostra davvero troppo poco asiatica, a portare il Giappone in Concorso a Venezia 79 ci pensa Koji Fukuda, 42enne regista di To ...con Love Life, in concorso a Venezia 79, Il cineasta giapponese imbastisce un intreccio di relazioni amorose, paternità e filiazioni ...