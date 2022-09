Karina Cascella sulla presenza di certi influencer a Venezia 79 | “Non capirò mai la faccia tosta di alcuni | ogni anno sempre peggio!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 settembre 2022)è intervenuta sul suo profilo Instagram per rispondere a chi le ha chiesto se sarà presente o meno quest’alla mostra del Cinema di. Ed ecco qual è stata la sua pronta risposta in merito: Voglio pubblicarvi uno dei tanti messaggi dove mi si chiede perché non vado o perché non ci sono a. La realtà è che la domanda è un’altra: per quale motivo dovrei andare a? Chi sono io per stare lì? Poipeggio. Capisco chi ha uno sponsor e con i social ci può stare… ma il resto? Ma perché vcani e porci? Cos’è sta roba? Poi ha ancora proseguito specificando: Io, ragazzi, non lo dico per polemizzare. Ne parlo perché credo che sia ridicolo vedere persone che non ...