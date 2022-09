Juventus, Pogba: «Tornerò presto e alla grande» (Di martedì 6 settembre 2022) Pogba rompe il silenzio: il centrocampista della Juventus ha lasciato un messaggio per tutti i tifosi bianconeri Paul Pogba, dopo l’operazione al ginocchio, ha deciso di mandare un messaggio tramite i social ai tifosi della Juventus. LE PAROLE – «Grazie a tutti i tifosi per i messaggi e per il supporto. Tornerò alla grande e presto, speriamo. Vi mando un abbraccio, un saluto, a presto. E sempre sorridente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022)rompe il silenzio: il centrocampista dellaha lasciato un messaggio per tutti i tifosi bianconeri Paul, dopo l’operazione al ginocchio, ha deciso di mandare un messaggio tramite i social ai tifosi della. LE PAROLE – «Grazie a tutti i tifosi per i messaggi e per il supporto., speriamo. Vi mando un abbraccio, un saluto, a. E sempre sorridente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

