Juventus | infortunio Di Maria | brutte notizie per Allegri La situazione

DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, oggi l’operazione di #Pogba: i test in campo degli ultimi giorni non hanno dato esito positi… - DiMarzio : .@juventusfc, intervento riuscito per #Pogba - junews24com : Infortunio Beerensteyn, lascia il ritiro dell’Olanda! Le sue condizioni - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MARCHETTI: “Zakaria? La Juve ha preferito i g - MondoBN : MARCHETTI: “Zakaria? La Juve ha preferito i g -

Psg -, questa sera alle 21 l'epico scontro tra la corazzata di Messi, Mbappè e Neymar e la ... dovendo anche rinunciare all'ex di turno, Angel Di Maria, ai box per unmuscolare. Psg ..., l'accorso a Pogba e la relativa operazione agitano la vigilia della sfida con il Psg. L'esordio in Champions League contro il Psg è alle porte, ma in casale attenzioni ...Da Paredes e Di Maria contro il Psg a Lewandowski e Haaland di nuovo in Germania: tutti i ritorni da ex della fase a giorni della Champions League ...Infortunio Di Maria – Non c’è pace per la Juventus per quel che riguarda la situazione infortuni. Dopo la stangata Pogba, il quale tornerà in campo con la Juventus il prossimo gennaio 2023, i ...