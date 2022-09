Juve Pogba, Mondiale a rischio per il francese: le ultime (Di martedì 6 settembre 2022) La terapia conservativa non ha funzionato, ecco perché Pogba ha deciso di operarsi per i fastidi al ginocchio La terapia conservativa non ha funzionato, ecco perché Pogba ha deciso di operarsi per i fastidi al ginocchio. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ora il francese avrà un tempo ristretto per non perdersi il Mondiale. Due mesi per essere in piedi e prepararsi un minimo per il Qatar. La sensazione è che servirebbe un miracolo per essere a disposizione della Francia, e che l’ipotesi più probabile sia un suo ritorno in campo nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) La terapia conservativa non ha funzionato, ecco perchéha deciso di operarsi per i fastidi al ginocchio La terapia conservativa non ha funzionato, ecco perchéha deciso di operarsi per i fastidi al ginocchio. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ora ilavrà un tempo ristretto per non perdersi il. Due mesi per essere in piedi e prepararsi un minimo per il Qatar. La sensazione è che servirebbe un miracolo per essere a disposizione della Francia, e che l’ipotesi più probabile sia un suo ritorno in campo nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

