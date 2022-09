Juve battuta 2-1 a Parigi | la domina Mbappé

LaStampa : Juve battuta 2-1 dal Psg, al Parco dei Principi doppietta di Mbappé condanna i bianconeri - Cianciu75 : @Marco562017 Stasera è più facile vedere una Juve vincente che senza paura e non è una battuta. - MarcoPiccolroaz : @RotondiGiacomo @iamlazarperovic Dovrei essere abituato, ma una sua recente battuta mi ha ancora spiazzato. 'Questa… - IlKoitodiKonate : la cosa che mi dà fastidio è che nonostante la Juve rischi di prendere 8 goal, super macs riuscirà a svignarsela co… - leonardopalla1 : @GiuseppeGuardi2 @Bresingar_ @juventusfc Ma ogni volta che un vostro amico fa una battuta tirate fuori le stats? Co… -

La Juventus cade 2 - 1 in casa del Paris Saint - Germain nella gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Mbappé con una doppietta al 5' e al 22' del primo tempo porta ......passata stagione era riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale ma poi era statadal ... quindi, all'occorrenza si sposta in fase difensiva, con il risultato che quando laattacca si ... Capello, furia su Allegri: "Pensi a lavorare per la Juve e a non fare le battute" I migliori e i peggiori della partita del Parco dei Principi, vinta dai parigini 2-1 con la doppietta di Mbappé. Per la Juve gol di McKennie ...PSG - Juventus 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo H di Champions League 2022/23.