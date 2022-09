Italia-Romania calcio femminile oggi in tv: orario martedì 6 settembre, programma, streaming, probabili formazioni (Di martedì 6 settembre 2022) oggi, alle ore 18.30, la Nazionale Italiana di calcio femminile sarà di scena al “Paolo Mazza” di Ferrara per l’ultimo incontro delle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda. Le azzurre giocheranno contro la Romania e andranno a caccia dei tre punti per ottenere il pass iridato diretto. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Romania DI calcio femminile DALLE 18.30 L’Italia, infatti, arriva all’appuntamento con 24 punti nella classifica del Gruppo G, due in più della Svizzera (seconda). Le ragazze di Milena Bertolini hanno, quindi, come target difendere il primato al cospetto delle elvetiche che disputeranno l’ultimo incontro con la Moldavia tra le mura amiche. Le nostre portacolori, parlando di scontro con ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022), alle ore 18.30, la Nazionalena disarà di scena al “Paolo Mazza” di Ferrara per l’ultimo incontro delle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia e in Nuova Zelanda. Le azzurre giocheranno contro lae andranno a caccia dei tre punti per ottenere il pass iridato diretto. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 18.30 L’, infatti, arriva all’appuntamento con 24 punti nella classifica del Gruppo G, due in più della Svizzera (seconda). Le ragazze di Milena Bertolini hanno, quindi, come target difendere il primato al cospetto delle elvetiche che disputeranno l’ultimo incontro con la Moldavia tra le mura amiche. Le nostre portacolori, parlando di scontro con ...

AzzurreFIGC : ?? È la partita che può darci la qualificazione al Mondiale, acquista i biglietti per #ItaliaRomania?? ?? Biglietti… - AzzurreFIGC : ?? La classifica del nostro girone ad una giornata dal termine ?? Martedì Italia-Romania a #Ferrara??… - AzzurreFIGC : ?? Qualificazioni mondiali: al via la vendita dei biglietti per Italia-Romania?? ?? Martedì 6 settembre ?? ‘Paolo Ma… - FCosatti : Italia-Romania @AzzurreFIGC - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: WOMEN, Italia-Romania vale il mondiale: con i 3 -