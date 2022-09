Italia femminile, missione compiuta! 2-0 alla Romania, siamo di nuovo ai Mondiali (Di martedì 6 settembre 2022) missione compiuta. L'Italia di Milena Bertolini si lascia alle spalle la delusione per il pessimo Europeo disputato in Inghilterra questa... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022)compiuta. L'di Milena Bertolini si lascia alle spalle la delusione per il pessimo Europeo disputato in Inghilterra questa...

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO L'Italia si qualifica al Mondiale femminile 2023 Decisiva la vittoria con la Romania #SkySport #FIFAWWC - napolimagazine : ITALIA FEMMINILE - Bertolini: 'Qualificazione ai Mondiali? Sono molto felice per le ragazze' - apetrazzuolo : ITALIA FEMMINILE - Bertolini: 'Qualificazione ai Mondiali? Sono molto felice per le ragazze' - napolimagazine : ITALIA FEMMINILE - Le azzurre vincono 2-0 con la Romania e ottengono il pass per i Mondiali - apetrazzuolo : ITALIA FEMMINILE - Le azzurre vincono 2-0 con la Romania e ottengono il pass per i Mondiali -