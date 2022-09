Italia femminile, Giacinti: “Qualificazione importante per reagire dopo un brutto Europeo” (Di martedì 6 settembre 2022) dopo il brutto Europeo che ha visto un’Italia deludente, la nazionale di calcio femminile, vincitrice sulla Romania, ha guadagnato la sua seconda Qualificazione consecutiva al campionato del mondo, che nel 2019 vide le azzurre spingersi fino ai quarti di finale. “Siamo felici, contentissime perché dopo un Europeo che è andato male, di cui prendiamo le responsabilità, e che ha prodotto una grande delusione per noi e per tutto il lavoro fatto, questa Qualificazione rappresenta uno step importante per tutto il movimento e tutte noi – ha dichiarato Valentina Giacinti ai microfoni Rai -. Le lacrime sono per i tanti sacrifici fatti da noi e dallo staff, vogliamo ripagare tutto il paese per averci sempre ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022)ilche ha visto un’deludente, la nazionale di calcio, vincitrice sulla Romania, ha guadagnato la sua secondaconsecutiva al campionato del mondo, che nel 2019 vide le azzurre spingersi fino ai quarti di finale. “Siamo felici, contentissime perchéunche è andato male, di cui prendiamo le responsabilità, e che ha prodotto una grande delusione per noi e per tutto il lavoro fatto, questarappresenta uno stepper tutto il movimento e tutte noi – ha dichiarato Valentinaai microfoni Rai -. Le lacrime sono per i tanti sacrifici fatti da noi e dallo staff, vogliamo ripagare tutto il paese per averci sempre ...

