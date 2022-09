Italia femminile | 2 - 0 alla Romania | è qualificata ai Mondiali del 2023

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO L'Italia si qualifica al Mondiale femminile 2023 Decisiva la vittoria con la Romania #SkySport #FIFAWWC - De_Sand88 : RT @Federvolley: #LaNazionale ???? femminile chiude le amichevoli di #Cavalese con un altro 3-0 alla Francia???? ??I dettagli: - Enzo_2095 : RT @MRoscioni: Ma se il calcio femminile non interessa, possibile che debba essere una colpa, uno scandalo, mancanza di cultura sportiva et… - Federvolley : #LaNazionale ???? femminile chiude le amichevoli di #Cavalese con un altro 3-0 alla Francia???? ??I dettagli:… - TUTTOJUVE_COM : Impresa Italia Femminile, le Azzurre si qualificano ai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Bertolini: 'La de… -

1 Missione compiuta. L'di Milena Bertolini si lascia alle spalle la delusione per il pessimo Europeo disputato in ...fatto che non si era mai verificato per il nostro Paese nel calcio. ...FERRARA -ai Mondiali del 2023. La nazionale di calcioè riuscita lì dove hanno fallito gli uomini: conquistare la qualificazione per i Mondiali. Le azzurre di Milena Bertolini hanno ottenuto ...(ANSA) - ROMA, 06 SET - La nazionale di calcio femminile riesce lì dove hanno fallito gli uomini: qualificarsi per i Mondiali. Nello ...FERRARA - L' Italia si qualifica per il Mondiale di calcio femminile del 2023. La squadra di Milena Bertolini ha battuto la Romania 2-0 e chiude così il girone G in testa con 27 punti, a +2 sulla Sviz ...