Italia-Croazia, Semifinale Europei pallanuoto 2022: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 6 settembre 2022) Il torneo maschile degli Europei 2022 di pallanuoto, in programma a Spalato, in Croazia, proseguirà giovedì 8 settembre: previste al mattino le finali per l’11° ed il 9° posto, nel pomeriggio le semifinali per il 5° posto, ed in serata le due semifinali. L’Italia, che ha battuto la Francia nei quarti, sfiderà la Croazia, che ha estromesso la Georgia, alle ore 20.30. La diretta tv di Croazia-Italia sarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Settebello. Di seguito il programma dell’Italia maschile con l’orario della sfida delle ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Il torneo maschile deglidi, ina Spalato, in, proseguirà giovedì 8 settembre: previste al mattino le finali per l’11° ed il 9° posto, nel pomeriggio le semifinali per il 5° posto, ed in serata le due semifinali. L’, che ha battuto la Francia nei quarti, sfiderà la, che ha estromesso la Georgia, alle ore 20.30. La diretta tv disarà fruibile su RaiSport+HD, mentre la direttasarà disponibile su Rai Play e LEN TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le sfide del Settebello. Di seguito ildell’maschile con l’della sfida delle ...

