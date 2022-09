Italia ai Mondiali 2023 femminili: battuta la Romania con Giacinti e Boattin (Di martedì 6 settembre 2022) Missione compiuta per l’Italia, che batte la Romania e si qualifica per i Mondiali 2023 di calcio femminile. Una sfida molto complicata, quella andata in scena al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, con le ragazze della ct Bertolini che hanno sentito forse fin troppo la tensione di avere un solo risultato a disposizione, ma alla fine le azzurre hanno prevalso con merito. 2-0 il risultato finale con un gol per tempo: apre le marcature Valentina Giacinti al 29? con un diagonale mancino preciso su assist di Greggi, che si ritrova la palla tra i piedi dopo un batti e ribatti sulla trequarti, servendo in maniera precisa la centravanti della Roma. Il secondo gol arriva al 74?, ed è un capolavoro di Boattin: Giacinti serve Glionna, il cui tiro non centra lo specchio della porta e ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Missione compiuta per l’, che batte lae si qualifica per idi calcio femminile. Una sfida molto complicata, quella andata in scena al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, con le ragazze della ct Bertolini che hanno sentito forse fin troppo la tensione di avere un solo risultato a disposizione, ma alla fine le azzurre hanno prevalso con merito. 2-0 il risultato finale con un gol per tempo: apre le marcature Valentinaal 29? con un diagonale mancino preciso su assist di Greggi, che si ritrova la palla tra i piedi dopo un batti e ribatti sulla trequarti, servendo in maniera precisa la centravanti della Roma. Il secondo gol arriva al 74?, ed è un capolavoro diserve Glionna, il cui tiro non centra lo specchio della porta e ...

