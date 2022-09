Isola dei Famosi, ex naufrago finisce in galera: l’indagine che l’ha incastrato (Di martedì 6 settembre 2022) Uno degli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi è finito in galera: l’ultima ora ha dell’incredibile per il concorrente finito in manette Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure da ex naufrago è finito ad essere un detenuto. La notizia dell’ultima ora vede protagonista uno dei concorrenti che negli anni è passato per le sponde dell’Honduras. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Uno degli ex naufraghi dell’deiè finito in: l’ultima ora ha dell’incredibile per il concorrente finito in manette Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure da exè finito ad essere un detenuto. La notizia dell’ultima ora vede protagonista uno dei concorrenti che negli anni è passato per le sponde dell’Honduras. L'articolo proviene da Inews24.it.

trash_italiano : Franco Terlizzi, ex pugile ed ed concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’… - stanzaselvaggia : Nel 2018 ho scritto un lungo articolo su Franco Terlizzi (che in quel periodo definivano “orso buono” all’isola dei… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, azzerata la cosca del figlio del boss della Comasina: 13 arresti, tra loro anche l’ex Isola d… - valen_mess_ : RT @trash_italiano: Franco Terlizzi, ex pugile ed ed concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’oper… - LordKobe : RT @stanzaselvaggia: Nel 2018 ho scritto un lungo articolo su Franco Terlizzi (che in quel periodo definivano “orso buono” all’isola dei fa… -