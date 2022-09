Iran, condannate a morte due attiviste LGBTQIA+ (Di martedì 6 settembre 2022) E’ arrivata ieri dall’Iran la condanna per due attiviste, Zahra Sediqqi Hamedani e Elham Chubdar, già incarcerate presso Urmia, il cui tribunale ha confermato la condanna per “diffusione della corruzione“. La condanna è riservata per chi contravviene alle norme della Sharia, legge islamica in vigore nello stato teocratico. Subito mobilitate le Ong e le associazioni di volontari LGBTQ+: stando a Shadi Amin, coordinatrice dell’Organizzazione 6Rang, è la prima volta che in Iran sono condannate a morte due persone per il loro orientamento sessuale. Le organizzazioni si impegnano da oggi in un pressing rivolto alla comunità internazionale affinché le due donne, di 31 e 24 anni, vengano liberate. Il tribunale dell’Iran emette la sentenza: è la prima volta della pena capitale per l’accusa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 settembre 2022) E’ arrivata ieri dall’la condanna per due, Zahra Sediqqi Hamedani e Elham Chubdar, già incarcerate presso Urmia, il cui tribunale ha confermato la condanna per “diffusione della corruzione“. La condanna è riservata per chi contravviene alle norme della Sharia, legge islamica in vigore nello stato teocratico. Subito mobilitate le Ong e le associazioni di volontari LGBTQ+: stando a Shadi Amin, coordinatrice dell’Organizzazione 6Rang, è la prima volta che insonodue persone per il loro orientamento sessuale. Le organizzazioni si impegnano da oggi in un pressing rivolto alla comunità internazionale affinché le due donne, di 31 e 24 anni, vengano liberate. Il tribunale dell’emette la sentenza: è la prima volta della pena capitale per l’accusa ...

