International Hannibal Classic | vele d’epoca allo Yacht Club Monfalcone

Dopo il successo riscosso dal Campionato Italiano Assoluto di Vela d'Altura, si svolgerà allo Yacht Club Monfalcone la sesta edizione dell'International Hannibal Classic – Memorial Sergio Sorrentino. L'evento, che andrà in scena dal 9 all'11 settembre 2022, avrà luogo nelle nuove strutture del Marina Monfalcone e rappresenta, per vele d'epoca e Classiche, la terza tappa della Coppa AIVE dell'Adriatico. International Hannibal Classic: le barche che possono iscriversi La manifestazione rinnova la collaborazione con lo Yacht Club Adriaco di Trieste, con cui è nata una delle coppe in palio: il Trofeo dei due guidoni.

