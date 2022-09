Inter, Lukaku vuole tornare prima della sosta: niente Nations League (Di martedì 6 settembre 2022) Romelu Lukaku ancora infortunato Prosegue il percorso riabilitativo di Romelu Lukaku volato in Belgio per consultarsi con degli specialisti. Il numero 90 nerazzurro spera di tornare in campo prima della sosta per dare una mano ai suoi compagni di squadra: per Tuttosport, sicura la sua assenza per le gare di Nations League del Belgio in programma tra il 22 e il 25 settembre. “Lukaku, sulla carta, dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi il primo ottobre per Inter-Roma, ma è andato in patria sia per farsi vedere dallo staff medico della nazionale che vuole tenerlo monitorato in vista del Mondiale di novembre, ma anche per mettersi nelle mani di un mago dei ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Romeluancora infortunato Prosegue il percorso riabilitativo di Romeluvolato in Belgio per consultarsi con degli specialisti. Il numero 90 nerazzurro spera diin campoper dare una mano ai suoi compagni di squadra: per Tuttosport, sicura la sua assenza per le gare didel Belgio in programma tra il 22 e il 25 settembre. “, sulla carta, dovrebbea disposizione di Inzaghi il primo ottobre per-Roma, ma è andato in patria sia per farsi vedere dallo staff mediconazionale chetenerlo monitorato in vista del Mondiale di novembre, ma anche per mettersi nelle mani di un mago dei ...

SkySport : ULTIM'ORA INTER #Lukaku vola in #Belgio per proseguire le cure Viaggio in accordo con lo staff sanitario nerazzurro #SkySport #Inter - CB_Ignoranza : La Juventus di Pogba e Di Maria, l’Inter con il ritorno di Lukaku, il Milan campione d’Italia, ma la prima in class… - DiMarzio : #SerieA | Infortunio in allenamento per #Lukaku - Cucciolina96251 : RT @SimoneTogna: Solo Romelu #lukaku assente alla rifinitura odierna, presenti tutti gli altri calciatori della rosa #inter. #InterBayern - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Gruppo al completo per #Inzaghi, a parte ovviamente #Lukaku #InterBayern #UCL ?? @calciomercatoit -