Inter, Inzaghi rinuncia al ritiro in vista del Bayern Monaco (Di martedì 6 settembre 2022) Simone Inzaghi ha deciso di non optare per il ritiro in vista della partita di domani contro il Bayern Monaco Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha scelto di rinunciare al ritiro della vigilia di Champions League contro il Bayern Monaco. L'obiettivo è quello alleggerire il carico psicologico dalle spalle dei suoi giocatori, convocati direttamente domani, alla Pinetina, per la rifinitura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

