Inter | Calhanoglu | “Derby? Non voglio parlarne più Mi dà fastidio”

DiMarzio : .@Inter: le parole di #Calhanoglu alla vigilia della sfida contro il @FCBayern #ChampionsLeague - TuttoMercatoWeb : Inter, Calhanoglu: 'Abbiamo perso il derby a causa dei nostri errori. Dobbiamo ripartire subito' - SimoneTogna : #Inter, #Calhanoglu: 'Il Milan è migliorato, ma noi abbiamo il fuoco dentro. Siamo carichi'. - tuttointer24 : Inter-Bayern Monaco, Calhanoglu: “Vogliamo fare una grande Champions” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions, Inter: Calhanoglu 'Dobbiamo ripartire subito' 'Perso il derby per i nostri errori, bisogna essere pronti' -

Lo ha detto il centrocampista dell', Hakan, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco. "L'anno scorso abbiamo dominato contro Real e ...suona la carica: "Dobbiamo ripartire subito" Alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League , insieme a mister Inzaghi in conferenza stampa c'è anche Hakan. Il ...Inter-Bayern Monaco, il centrocampista Calhanoglu era presente alla conferenza stampa di presentazione della gara e ha risposto alle domande dei giornalisti Nella conferenza stampa odierna, in vista d ..."Dobbiamo ripartire subito, non abbiamo giorni per rilassarci. Abbiamo già analizzato l'ultima partita. Abbiamo perso il derby per nostri errori ma siamo già motivati per domani, perché in Champions c ...