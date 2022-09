Inter | cala il costo della rosa | -7% rispetto al 21 22

(Di martedì 6 settembre 2022)2022 2023 – Scende ilper l’nella stagione 2022/23, con l’obiettivo di rispettare i paletti fissati dalla proprietà del club nerazzurro. Dopo la sessione di mercato estiva, infatti, sono scesi i costi per la squadra allenata dal tecnico Simone Inzaghi. Per stimare l’impatto a bilancio dei calciatori del club milanese L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

gattointerista : RT @cesololinter194: Mamma mia se penso all'inter mi cala una tristezza assurda - marcullo02 : RT @cesololinter194: Mamma mia se penso all'inter mi cala una tristezza assurda - cesololinter194 : Mamma mia se penso all'inter mi cala una tristezza assurda - BarbonElle : @SantucciFulvio l'Inter ricerca spesso, la palla alta e/o la mischia, facendo leva sulla fisicità dei propri calcia… - m_muce : Per me l'@Inter deve giocare così: Fase difensiva Dumfrier, Skriniar,devri,bastoni Gosens,brozo,barella,cala,Lautar… -

90min IT

DIRETTA/ Leeds Chelsea (risultato finale 3 - 0): Harrisonil tris, ko dei Blues! Il 14 giugno, ... di Claudio Franceschini) Chalobah all'/ Calciomercato, il centrale del Chelsea per sistemare ...... e ogni volta che ha la pallail silenzio emozionato di chi non sa cosa aspettarsi ma sa che ... Il gol del 3 - 1 contro l'è un illusionismo: perché ti sembra che non sia possibile davvero ... L'Inter cala il tris: Cremonese ko sotto i colpi di Correa, Barella e Lautaro Da difensore sono sempre stato abituato che il difensore deve poter a volte fare a meno del centrocampista. Ma la mia sensazione è che il maggior responsabile è de Vrij. De Vrij è pigro e anche distra ...Non è solo questione di blackout, i cali di tensione dell'Inter sono frequenti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. Se l’Inter credesse veramente di aver perso per un blackout improvviso, ...