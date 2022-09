Inter-Bayern Monaco, Inzaghi in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di martedì 6 settembre 2022) Il programma, con l’orario e la diretta tv della conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista di Inter-Bayern Monaco, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. A San Siro i nerazzurri ospitano la formazione di Nagelsmann, grande favorita per il successo finale. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti oggi, martedì 6 settembre, a partire dalle ore 15. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club. SEGUI IL LIVE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Il programma, con l’e la diretta tv delladi Simonein vista di, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. A San Siro i nerazzurri ospitano la formazione di Nagelsmann, grande favorita per il successo finale. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti oggi, martedì 6 settembre, a partire dalle ore 15. Lasarà trasmessa in diretta suTV e sui canali digitali ufficiali del Club. SEGUI IL LIVE SportFace.

Gazzetta_it : Ahi Inter, si è fatto male Lukaku! Salterà il derby ed è in dubbio per il Bayern - internewsit : Champions League oggi al via prima di Inter-Bayern Monaco: partite e diretta TV - - sportli26181512 : #Inter, #Dzeko mette nel mirino il #Bayern: La sua esperienza in Champions farà molto comodo. E la condizione c’è… - internewsit : Inzaghi presenta Inter-Bayern Monaco: oggi conferenza stampa di vigilia - - Andre_Costa95 : RT @FootballAndDre1: Risultato delle 4 italiane : Psg Juve 1 Inter Bayern 2 Salisburgo Milan 2 Napoli Liverpool 2 -